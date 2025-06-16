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MEB'den öğretmenler arası hikaye yazma yarışması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), çocuk edebiyatına özgün katkılar sunacak hikaye metinlerinin üretilmesini teşvik etmek amacıyla 'Öğretmen Yazar, Çocuk Çiçek Açar' temalı öğretmenler arası hikaye yazma yarışması düzenleyecek.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Haziran 2025 20:31, Son Güncelleme : 16 Haziran 2025 20:32
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MEB'den öğretmenler arası hikaye yazma yarışması

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Temel Eğitim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilmesi planlanan yarışmayla, öğretmenlerin pedagojik bilgi ve deneyimlerini yaratıcılıkla birleştirmelerine imkan sağlayacak, öğrencilerin yaş ve gelişim düzeylerine uygun, değer temelli, eğitici, ilgi çekici, eğitim ortamlarında kullanılabilecek, çocuk edebiyatına özgün katkılar sunacak hikaye metinlerinin üretilmesi amaçlanıyor. Ayrıca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu, kültürden ilham alan hikaye kaynaklarının oluşturulmasına zemin hazırlanması da hedefleniyor. 'Öğretmen Yazar, Çocuk Çiçek Açar' temalı öğretmenler arası hikaye yazma yarışması kapsamında dereceye giren ve yayımlanması uygun görülen eserler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından basılacak ve tüm ilkokullara gönderilecek.

'BU ESERLERİ BASIP, DAĞITACAĞIZ'

Daha önce katıldığı bir programda konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kültür yayınlarında telif eser konusunda sorun yaşandığını dile getirerek, "Bu yıl şöyle bir şey başlatıyoruz; hikaye ve roman yazan öğretmen arkadaşlarımızın bu tür eserlerini Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımız değerlendirerek bastıracak ve sonuçta da bütün öğrencilerimize öğretmen arkadaşlarımızın yazdığı kültür eserlerini ders kitaplarını dağıtır gibi dağıtacağız. Bunu da bir yarışma formatında yapmış olacağız" dedi.

Öğretmenlerce hazırlanan eserler, 30 Haziran-8 Ağustos tarihleri arasında 'ogretmenyazar.eba.gov.tr' platformuna yüklenebilecek. Değerlendirme sürecinin ardından dereceye giren eserler 8 Eylül tarihinde ilan edilecek.

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