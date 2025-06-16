Netanyahu: Hamaney'in öldürülmesi çatışmayı sona erdirecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ile 13 Haziran'dan bu yana devam eden çatışmalar hakkında ABD basınına açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesine yönelik planını veto ettiği yönünde çıkan haberler sorulan Netanyahu, Hamaney'in öldürülmesinin iki ülke arasındaki çatışmaları sona erdireceğini iddia ederek, "Bu çatışmayı tırmandırmayacak, çatışmayı sona erdirecek" dedi.

Netanyahu, "Orta Doğu'daki herkesi terörize eden, Suudi Arabistan'daki Aramco petrol sahalarını bombalayan, her yere terörizm, yıkıcılık ve sabotaj yayan bu rejim tarafından yayılan yarım yüzyıllık bir çatışma yaşadık. İran'ın istediği şey 'sonsuza kadar savaş' ve bizi nükleer savaşın eşiğine getiriyorlar. Aslında İsrail'in yaptığı bunu engellemek, bu saldırganlığa bir son vermektir ve bunu ancak şer güçlere karşı durarak yapabiliriz" şeklinde konuştu.

İsrail'in gerçekten Hamaney'i hedef alıp almayacağı sorusuna Netanyahu, "Yapmamız gerekeni yapıyoruz" yanıtını verdi. Netanyahu, "Ayrıntılara girmeyeceğim ama onların en iyi nükleer bilim adamlarını hedef aldık" dedi.

"Bugün Tel Aviv, yarın New York"

İran'ın nükleer programını ortadan kaldırmaya çalışan İsrail'i desteklemenin ABD'nin çıkarına olduğunu söyleyen Netanyahu, "Bugün Tel Aviv, yarın New York. Bakın, 'Önce Amerika'yı anlıyorum. 'Ölü Amerika'yı anlamıyorum. Bu insanların istediği bu. 'Amerika'ya ölüm' diye slogan atıyorlar. Yani biz insanlığın hizmetinde olan bir şey yapıyoruz ve bu kötülüğe karşı iyiliğin savaşıdır. Amerika iyinin yanındadır, yanında olmalıdır ve yanındadır. Başkan Trump'ın yaptığı da bu ve desteğini derinden takdir ediyorum" diye konuştu.

"ABD'yi oyaladıkları bu sahte görüşmeleri sürdürmek istiyorlar"

İran'ın Katar, Suudi Arabistan ve Umman aracılığıyla Trump'tan nükleer müzakerelerde İran'ın esneklik göstermesi karşılığında acil bir ateşkes anlaşması için İsrail üzerindeki nüfuzunu kullanarak baskı yapması istediği yönünde çıkan haberler sorulan Netanyahu, "Hiç şaşırmadım. Demek istediğim, yalan söyledikleri, hile yaptıkları ve ABD'yi oyaladıkları bu sahte görüşmeleri sürdürmek istiyorlar. Bu konuda elimizde çok sağlam bilgiler var. Nükleer silahlarını geliştirmeye ve halkımıza ateşledikleri kitlesel balistik füze cephaneliklerini inşa etmeye devam etmek istiyorlar" dedi.