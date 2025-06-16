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Yeni ekonomi paketi TBMM'de: ÖTV matrahları güncellenecek

AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu kanun teklifiyle ÖTV oranları güncelleniyor. Binek otomobillerde ve hibrit araçlarda ÖTV matrahı değişiyor. Cumhurbaşkanına yeni yetkiler, LPG sektörüne kısıtlama ve teşviklerde sınır geliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Haziran 2025 21:17, Son Güncelleme : 16 Haziran 2025 21:16
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Yeni ekonomi paketi TBMM'de: ÖTV matrahları güncellenecek

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"'nin TBMM başkanlığına sunulduğunu açıkladı. Yürütme ve yürürlük dahil 21 maddeden oluşan teklifin amacı; kayıt dışılıkla mücadele edilmesi, vergi adaletinin güçlendirilmesi, indirim ve istisnaların sınırlandırılması, dolaysız vergilerin vergi gelirleri içindeki payının artırılması, ihtilafların önlenmesi ve hukuki belirliliğin artırılması olarak tanımlanıyor.

ÖTV'ye Kapsamlı Değişiklikler Geliyor

Teklif ile 87.03 GTİP kodlu binek otomobillerin ÖTV oranları ve matrahları, piyasa fiyatlarını etkilemeden güncelleniyor. Aynı listenin 87.04 GTİP kodundaki kamyonetlerden, özellikle arazi taşıtı sınıfındaki araçlar için ise ÖTV oranları farklılaştırılacak.

Binek Otomobiller ve Çok Amaçlı Araçlar

87.03 pozisyonunda tanımlanan binek otomobiller ve insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç), hem insan hem eşya taşıyabilen motorlu araçlar gibi "çok amaçlı araçları" kapsıyor.

Teklife göre bu düzenlemeler ile taşıt fiyatlarının güncel ekonomik koşullara uygun şekilde vergilendirilmesi amaçlanıyor.

Matrah Eşiklerinde Güncelleme

Aynı maddeye göre, 87.03 GTİP numarasında yer alan diğerleri satırı altındaki bazı fosil yakıtla çalışan binek otomobilleri ile hem fosil yakıt kullanan hem de elektrik motoru bulunan bazı hibrit otomobillerin güncelliğini kaybeden matrah eşikleri nedeniyle, neredeyse tamamı, bulundukları motor silindir hacmi aralığındaki en yüksek ÖTV oranları olan; yüzde 80, yüzde 150 ve yüzde 220 oranlarından vergilendirildiğinden, söz konusu matrah eşikleri piyasa koşullarında oluşan fiyatları etkilemeyecek şekilde yeniden belirlenecek.

Menzil ve Batarya Kapasitesine Göre Farklı ÖTV Belirleme Yetkisi

Ayrıca ÖTV kanununa eklenen değişiklikle Cumhurbaşkanına 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan taşıtların, motor silindir hacmi, menzilleri ve batarya kapasiteleri itibarıyla farklı oranlar belirleme yetkisi de veriliyor.

Kayıt Dışılıkla Mücadele ve Diğer Düzenlemeler

  • Teklifte kayıt dışılıkla mücadele kapsamında, Petrol Piyasası Kanununda daha önce akaryakıt sektörü için getirilen dağıtıcılar arasındaki akaryakıt ticaretine yönelik sınırlamaya benzer şekilde, LPG sektöründe faaliyette bulunanlar için de herhangi bir dağıtıcıdan temin edilen LPG'nin başka bir dağıtıcıya satılmasına ilişkin kısıtlama getiriliyor.
  • Teklifte yer alan bir diğer düzenleme ile ise farklı kanunlarda yer alan düzenlemeler uyarınca Ar-Ge, tasarım ve belirli oranda destek personeline ödenen ücretlere sağlanan istisna ve teşvikin, sınırsız kullanımının önüne geçmek amacıyla aylık olarak belli bir tutar ile sınırlandırılması öngörülüyor.


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