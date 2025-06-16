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Aynişan Öğretmen Kanseri Yenip Öğrencilerine Kavuştu

Antalya'da kimya öğretmeni Aynişan Çoban, erken teşhisle meme kanserini yendi. Okuluna döndüğünde meslektaşları ve öğrencileri ona unutulmaz bir sürpriz hazırladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Haziran 2025 22:08, Son Güncelleme : 16 Haziran 2025 22:10
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Aynişan Öğretmen Kanseri Yenip Öğrencilerine Kavuştu

Antalya'da, meme kanserini erken teşhis ve tedaviyle yenmeyi başaran kimya öğretmeni Aynişan Çoban, çok sevdiği öğrencilerine ve meslektaşlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Konyaaltı Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan 50 yaşındaki Çoban'a, 8 Ağustos 2024'te üçüncü evre meme kanseri teşhisi konuldu. Her yıl düzenli olarak yaptırdığı kontroller sayesinde hastalığı erken teşhis edilen Çoban, 8 kür kemoterapi ve ışın tedavisi aldı, ardından ameliyat oldu.

İki çocuk annesi olan Çoban, eşinin ve sevdiklerinin desteğiyle kanseri yenmeyi başardı. Doktorunun mesleğine dönebileceğini söylemesi üzerine okuluna koşan Aynişan öğretmene meslektaşları ve öğrencileri sürpriz hazırladı. Evlerinde pasta ve börek yaparak sabah erken saatte okula gelen meslektaşları, "Kim ya bu kimyacı", "Yeni gelmedim geri geldim", "Başımızın tacı", "Neşen sonsuz olsun" gibi yazıların yer aldığı çok sayıda pankart hazırladı ve öğretmenler odasını balonlarla süsledi.

Okula Dönüşte Duygusal Anlar

Derse gireceği sınıfın koridorunda toplanan öğretmen ve öğrenciler, ellerinde balonlar ve pankartlarla müzik eşliğinde Çoban'ı karşıladı. Karşısında sevdiklerini görünce şaşıran ve sarılarak mutluluk gözyaşları döken Çoban'ın meslektaşları da sevinç gözyaşı döktü.

Aynişan Çoban'ın Kanserle Mücadelesi

Aynişan Çoban, 25 yıllık meslek hayatında unutamayacağı bir anı yaşadığını belirtti. Hastalığı boyunca okuldaki arkadaşlarının desteğini gördüğünü, daha izni olmasına rağmen dayanamayıp okuluna döndüğünü ifade etti. Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu vurgulayan Çoban, "Okula girdim, koridoru döndüm ve o manzarayla karşılaştım. Şaşırdım, güzel gözlerle bakıyorlardı, gerçekten çok duygusaldı, çok özel hissettim. Hepsinin elinde notlar vardı, o anda hepsine sarılmak istedim. Hepimizin gözyaşları aktı. Çok farklı duygular hissettim." dedi.

Çoban, kanseri normal bir hastalık gibi kabul ederek, saçları dökülünce takı, fular ve bandanalar bağlayarak kendini motive etmeye çalıştığını dile getirdi. Kaşları dökülünce kalemle boyadığını anlatan Çoban, "Aynaya baktığınızda solgunluk görürseniz motivasyonunuz azalıyor. Onun için hep güçlü görünmeye çalıştım. Eşim çok büyük destek oldu. Meslektaşlarım, sevdiklerim sürekli aradı. Ağrılarım çok arttığında 'Az kaldı geçecek' diyordum." ifadelerini kullandı.

Kanser Hastalarına Tavsiyeler

  • "Kanseri gözlerinde büyütmesinler."
  • Nasıl boğazımız ağrıyorsa bu da bir hastalık.
  • Sadece tedavi süreci uzun.
  • Küçük küçük motivasyon nedenleri bulmaya çalışsınlar.
  • İnsanlar aramaktan korkmasınlar, 'ne düşünür, rahatsız mı ederim' demesinler.
  • Konuşmak istemiyorsa söyler zaten.
  • Yılmasınlar, mutlaka başarabilirler.

Meslektaşlarından ve Öğrencilerinden Destek

Meslektaşlarından Çiğdem Kandemir, Çoban'ın bu sene okula başlayacağını hiç tahmin etmediklerini, geleceğini bir gün öncesinden öğrendiklerini söyledi. Hızlıca koordine olup hazırlık yaptıklarını belirten Kandemir, "Mutlu olsun istedik ama hepimiz çok duygulandık." dedi.

Öğrencilerinden 10. sınıfta okuyan Lütfi Arda Atar ise öğretmeni kanser olduğunu duyunca üzüldüğünü ifade etti. Tekrar göreve dönünce mutlu olduğunu vurgulayan Atar, "Kimya dersini Aynişan öğretmenim sevdirmişti. Hocamızı çok seviyorduk, dersine kesin katılırdık. Tekrar gelince epey şaşırdım ama çok mutlu oldum." diye konuştu.


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