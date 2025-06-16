20 Milyon Öğrenci Karne Alacak: Yaz Tatili 20 Haziran'da Başlıyor!

Eğitim-öğretim yılının son haftası, öğrencilerin sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmalarını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen "dönem sonu faaliyet haftası" etkinlikleriyle geçecek. Öğrenciler, "Aile ve Oyun" temasıyla 16-19 Haziran tarihlerinde düzenlenecek etkinliklere aileleriyle birlikte katılabilecek.

2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Takvimi

Okul öncesi, ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim-öğretim yılı, 9 Eylül 2024'te başlatıldı. Birinci dönem ara tatili 11-15 Kasım, ikinci dönemdeki ara tatil ise 31 Mart-4 Nisan tarihlerinde yapıldı. 3 Şubat'ta başlayan ikinci dönem, 20 Haziran Cuma günü sona erecek.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve Yeni Müfredat

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki yeni müfredat ile bu yıl eğitim-öğretim süreçlerinde bir dizi yenilik hayata geçirildi. Ders içeriklerinin %35 sadeleştirildiği yeni müfredat, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasından itibaren okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde ilk kez uygulandı.

Yeni müfredatla eğitime başlayacak ilk kademelerde bu yıl Bakanlıkça hazırlanan "beceri örgüsü" temelli ders kitapları okutuldu. Yeni kitaplarda, öğrencilerin yardımcı kaynağa ihtiyaç duymadan öğrenmeleri hedefiyle, karekodlar içerisinde etkinlikler, animasyonlar, simülasyonlar, dijital tarih, artırılmış gerçeklik ve yapay zekayla desteklenmiş uygulamalara yer verildi.

Ayrıca ücretsiz ders kitapları öğrencilere ulaştırıldı ve öğretmenlere de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin eğitimler verildi.

Meslek ve Spor Ortaokulları

2024-2025 eğitim-öğretim yılındaki ana gündem konularından biri de mesleki ve teknik eğitim oldu. "Herkesin bir mesleği olmalı" felsefesiyle Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi kapsamında mesleki ve teknik eğitimi güçlendirecek yeni uygulamalar hayata geçirildi.

Ortaokulların 7. ve 8. sınıflarında zanaat atölyeleri oluşturuldu.

Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin bünyelerinde meslek ortaokulları açıldı.

9 ilde belirlenen 9 spor lisesi bünyesinde ülkenin ilk "spor ortaokulları" bu yıl ilk öğrencilerini kabul etti.

Diğer Yenilikler ve Sınavlar

Bakanlıkça okul ile aile işbirliğini güçlendirmek amacıyla "Velivizyon" platformu hayata geçirildi.

platformu hayata geçirildi. Ülke genelinde ortak sınav uygulaması bu yıl 7. ve 10. sınıflarda da uygulandı.

uygulaması bu yıl 7. ve 10. sınıflarda da uygulandı. Sınıf annesi uygulamasına izin verilmedi ve velilerin randevusuz şekilde okula gelmesinin önüne geçildi.

Öğretmenler İçin Mesleki Çalışma Programı

MEB, öğretmenlerin 2025 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı'na istedikleri illerde katılabileceği şekilde düzenleme yaptı. Öğretmenler, bu programa 23-27 Haziran tarihlerinde istedikleri il ve ilçelerde uygun görülen eğitim kurumlarında katılabilecek ve 30 Haziran'da idari izinli sayılacak.

Sözleşmeli Öğretmen Alımı ve Sınavlar

15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınavlar 23 Haziran 'da başlayacak ve Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ve Konya'da yapılacak.

için sözlü sınavlar 'da başlayacak ve Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ve Konya'da yapılacak. Lise son sınıf öğrencileri ile mezunlar, 21-22 Haziran 'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( YKS ) heyecanını yaşayacak.

'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( ) heyecanını yaşayacak. Kademeler arası geçiş sınavları olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ile YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirme süreçleri başlatılacak.

Yeni Eğitim Yılı Başlangıcı

2025-2026 eğitim-öğretim yılı ise 8 Eylül'de başlayacak.



