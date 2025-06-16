Osmaniye'de belediye binasına taşlı saldırıda bulunuldu

Akşam saatlerinde Kamil Kara Bulvarı'ndaki belediye hizmet binasının giriş kapısına henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli ya da şüphelilerce taşlı saldırıda bulunuldu.

Saldırıda giriş kapısının camları kırıldı. Olayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, belediye hizmet binasına yapılan taşlı saldırının, halkın seçtiği yönetime ve kamu hizmetine yapılan bir provokasyon olduğunu belirterek, "Emniyet güçlerimiz olaya ilişkin gerekli çalışmaları başlatmış, kamera kayıtları incelenmeye alınmıştır. Sorumluların en kısa sürede adalet önünde hesap vereceklerine olan inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Polis, olayı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı.