Dilan Polat'ın koruması silahlı saldırıya uğradı

Olay, akşam saatlerinde Ümraniye Yamanevler Mahallesi Ahmet Tevfik İleri Caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanenin önünde meydana geldi. İddialara göre, özel hastanede tedavi altında olan Dilan Polat'ı kapıda bekleyen Alper Ş. isimli koruması, 34 CVH 405 plakalı aracının içindeyken kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırının ardından olay yerine ambulans, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Saldırı sonucu yaralanan koruma Alper Ş., Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye Dilan Polat'ın eşi Engin Polat da geldi. Yaralı Alper Ş.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.