17 Haziran 2025'ten önemli gündem başlıkları.

3- FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na ABD'de devam edilecek. C Grubu'nda Boca Juiors-Benfica, D Grubu'nda Flamengo-Esperance, F Grubu'nda Fluminense-Borussia Dortmund ve E Grubu'nda River Plate-Urawa Red Diamonds müsabakaları oynanacak.

2- İstanbul'daki Voleybol Milletler Ligi (VNL) kadınlar 2. haftası için resmi etkinlik öncesi basın toplantısı, Pullman İstanbul Hotel & Convention Center'da oyuncu ve antrenörlerin katılımıyla yapılacak.

2- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira sertifikası satışı ile iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

1- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı hizmet ve inşaat üretim ile mayıs ayı tarım ürünleri üretici fiyat endekslerini açıklayacak.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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