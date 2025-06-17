Karabük'te 2 katlı müstakil ev alev alev yandı
Karabük'ün Eflani ilçesinde müstakil evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çok sayıda ekibin müdahalesiyle yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Haziran 2025 07:32, Son Güncelleme : 17 Haziran 2025 07:38
Bostancı köyü Karagözoğlu Mahallesi'nde Hüsnü Önder'e ait 2 katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Eflani Belediye Başkanı Hüsnü Akın da bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı.