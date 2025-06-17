Kütahya Simav'da Gece Yarısı Deprem Oldu

Kütahya'da Son Deprem ve Artçı SarsıntılarKütahya'da gece yarısı meydana gelen Simav merkezli deprem ile ilgili ilk veriler AFAD tarafından internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ederken, sismik hareketliliğin sürdüğü Kütahya adeta beşik gibi sallanıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, peş peşe meydana gelen depremlerle ilgili ilk verileri kamuoyuyla paylaştı.

Simav'da Gece Yarısı Depremi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 03.44'te 3.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Artçı Sarsıntılar ve Bölge Halkının Yaşadığı Korku

Bu depremden birkaç dakika sonra başlayan ve aralıksız olarak devam eden artçı sarsıntılar, bölge halkına büyük korku yaşattı. Simav'da neredeyse her 5 dakikada bir deprem oluyor. AFAD, son depremleri internet sitesi üzerinden paylaşmaya devam ediyor.