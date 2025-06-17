Meteoroloji'den Sağanak Yağış Uyarısı: İl İl Hava Tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Doğu Karadeniz ve Ordu çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. 17 Haziran 2025 için bölge bölge hava durumu tahminleri aşağıda yer almaktadır.

Marmara Bölgesi

Balıkesir: 32°C - Az bulutlu ve açık

32°C - Az bulutlu ve açık Edirne: 35°C - Az bulutlu ve açık

35°C - Az bulutlu ve açık İstanbul: 29°C - Az bulutlu ve açık

Ege Bölgesi

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Rüzgarın kıyı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklenmektedir.

İzmir: 35°C - Az bulutlu ve açık

35°C - Az bulutlu ve açık Muğla: 35°C - Az bulutlu ve açık

35°C - Az bulutlu ve açık Uşak: 29°C - Az bulutlu ve açık

Akdeniz Bölgesi

Adana: 37°C - Az bulutlu ve açık

37°C - Az bulutlu ve açık Antalya: 34°C - Az bulutlu ve açık

34°C - Az bulutlu ve açık Hatay: 30°C - Az bulutlu ve açık

İç Anadolu Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Rüzgarın doğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklenmektedir.

Ankara: 27°C - Az bulutlu

27°C - Az bulutlu Eskişehir: 27°C - Az bulutlu

27°C - Az bulutlu Konya: 27°C - Az bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi

Bolu: 25°C - Parçalı ve az bulutlu

25°C - Parçalı ve az bulutlu Düzce: 28°C - Az bulutlu

28°C - Az bulutlu Sinop: 27°C - Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Parçalı ve yer yer çok bulutlu; Doğu Karadeniz ile Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecektir.

Amasya: 26°C - Parçalı bulutlu

26°C - Parçalı bulutlu Rize: 23°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

23°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Samsun: 25°C - Parçalı bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Rüzgarın batıda kuzeyli, güneydoğuda ise güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklenmektedir.

Erzurum: 20°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

20°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Kars: 19°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

19°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Malatya: 29°C - Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi