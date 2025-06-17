İstanbul ve Kocaeli'de FETÖ Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı

FETÖ'nün güncel talebe yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor ve FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün güncel yapılanmasına ilişkin detaylı çalışmalar devam ediyor.

Soruşturmanın Detayları

7 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün güncel talebe yapılanmasına yönelik önemli adımlar atıldı. Operasyon sonucunda toplamda 28 şüpheli tutuklandı. Aynı dosya kapsamında yapılan incelemelerde, örgütle bağlantısı tespit edilen 11 kişinin, lise ve ilköğretim seviyesindeki öğrencilerle irtibatlı oldukları belirlendi.

Operasyonun Kapsamı