Otomotivde Büyük Değişim: Üretimi Sona Erecek Popüler Modeller

Otomotiv sektörü 2026 yılında büyük bir değişime hazırlanıyor. Birçok marka, aralarında Türkiye'de de oldukça popüler olan modellerin bulunduğu araçların üretimini sonlandıracak. Bu kararın temelinde, ürün yelpazesini sadeleştirmek ve elektrikli-hibrit modellere daha fazla yer açmak hedefi bulunuyor. Sektör, tarihe karışacak modellerle veda etmeye hazırlanırken, otomobil tutkunları için de nostaljik bir dönem kapanıyor. Peki, üretimi duracak otomobiller arasında hangi modeller var? İşte, merak edilen liste...

Üretimi Durdurulacak Otomobil Modelleri