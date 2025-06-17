Otomotivde Büyük Değişim: Üretimi Sona Erecek Popüler Modeller
Otomotiv sektörü, elektrikli ve hibrit araçlara geçiş için popüler modellerin üretimini durduruyor. Türkiye'de de sevilen araçlar listede yer alıyor.
Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 17 Haziran 2025 09:07, Son Güncelleme : 17 Haziran 2025 09:08
Otomotiv sektörü 2026 yılında büyük bir değişime hazırlanıyor. Birçok marka, aralarında Türkiye'de de oldukça popüler olan modellerin bulunduğu araçların üretimini sonlandıracak. Bu kararın temelinde, ürün yelpazesini sadeleştirmek ve elektrikli-hibrit modellere daha fazla yer açmak hedefi bulunuyor. Sektör, tarihe karışacak modellerle veda etmeye hazırlanırken, otomobil tutkunları için de nostaljik bir dönem kapanıyor. Peki, üretimi duracak otomobiller arasında hangi modeller var? İşte, merak edilen liste...
Üretimi Durdurulacak Otomobil Modelleri
- Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio: Alfa Romeo'nun performans simgesi Giulia Quadrifoglio'nun üretimi sona eriyor.
- Audi A4 ve A5 Coupe/Cabrio: Audi, A4 ve A5'in iki kapılı versiyonlarını üretimden kaldırıyor. Sedan ve SUV modellerine odaklanma kararı alındı.
- BMW M8 Coupe: BMW'nin en güçlü coupe modellerinden biri olan M8 Coupe, artık üretim bandından inmeyecek. Marka, elektrikli modellere yöneliyor.
- Chevrolet Malibu: Amerikan sedan geleneğinin temsilcisi Malibu'nun üretimi durduruluyor.
- Infiniti Q50: Infiniti, Q50 modelinin üretimini sonlandırarak ürün gamında sadeleşmeye gidiyor. Markanın yeniden yapılanma süreci hız kazanıyor.
- Jaguar XE ve XF: Jaguar, XE ve XF sedanlarını üretimden çekerek elektrikli modellere odaklanıyor. Geleneksel İngiliz sedanları artık sahneye veda ediyor.
- Maserati Ghibli: Ghibli'nin üretimi sona erdi. Maserati, Quattroporte ve Grecale gibi modellere ağırlık verecek.
- Nissan Altima: Altima'nın üretimi, değişen tüketici tercihleri nedeniyle sonlandırılıyor. Nissan, SUV ve elektrikli modellere yöneliyor.
- Volvo S60: Volvo, S60 modelinin üretimini kademeli olarak durduruyor.
- Ferrari SF90 Stradale: Ferrari, SF90 Stradale'nin üretim döngüsünü tamamladı. Yeni hibrit ve elektrikli modeller yolda.
- Ferrari 812 GTS: V12 motorlu efsane Ferrari 812 GTS, üretim sürecinin sonuna geldi. Yerini yeni nesil performans modelleri alacak.
- Bugatti Chiron: Bugatti, Chiron'un üretimini sınırlı sayıda tamamladı. Marka, yeni nesil hiper otomobillere geçiş yapıyor.
- Chevrolet Camaro: Chevrolet, Camaro üretimini durdurdu. Kaslı Amerikan spor otomobil geleneğinde büyük bir sayfa kapanıyor.
- Lamborghini Huracan: Huracan artık üretilmeyecek.
- Nissan GT-R: Efsanevi GT-R, uzun bir tarihten sonra üretimden kalkıyor.
- Toyota Supra (4 silindirli): Toyota, Supra'nın 4 silindirli versiyonunun fişini çekti.
- BMW X3M: BMW X3M artık üretilmeyecek. Performanslı SUV yerine yeni nesil elektrikli BMW modelleri ön plana çıkacak.
- Ford Escape: Ford, Escape modelini bazı pazarlarda üretimden kaldırıyor.
- Ford Edge: Ford Edge'in üretimi sona eriyor.
- Ford Transit Trail: Dayanıklı yapısıyla bilinen Transit Trail üretimden kalkıyor. Ticari araç segmentinde dönüşüm hedefleniyor.
- Toyota Venza: Toyota, Venza'nın üretimini sonlandırdı. Hibrit SUV model artık yerini yeni platformlara bırakıyor.
- Jaguar I-Pace ve E-Pace: Jaguar, I-Pace ve E-Pace üretimini durduruyor.
- Nissan Titan: Nissan, Titan modelinin üretimini sonlandırıyor. Amerika'daki büyük pikap segmentinden çıkma kararı aldı.
- Fiat Egea Sedan: Fiat Egea Sedan, Türkiye dahil birçok pazarda üretimi sonlandırılacak. Yerini daha kompakt ve elektrikli modellere bırakacak.
- Fiat Egea Cross: Fiat, Egea Cross'un da üretimini bitiriyor.