İsrail: İran'ın yeni Genelkurmay Başkanı da öldürüldü
İsrail, İran Genelkurmay Başkanını öldürdüğünü iddia etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Haziran 2025 09:22, Son Güncelleme : 17 Haziran 2025 09:52
İran'ın İsrail'in 13 Haziran günü başlattığı saldırılara yanıt vermesiyle başlayan bölgedeki karşılıklı saldırılar beşinci gününe girdi. Tarafların saldırıları gece boyu sürerken, Tel Aviv ve Tebriz yeni güne patlama sesleriyle uyandı.
İran basını, sabah saatlerinde Tebriz'de iki büyük patlama sesinin duyulduğunu aktardı. İsrail de sabah saatlerinde İran'dan yeni füze atıldığını duyurdu.
İsrail ordusu, "İran Genelkurmay Başkanı öldü" açıklamasında bulundu
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