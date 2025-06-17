İETT otobüsü başka bir İETT otobüsüne çarptı
Üsküdar'da kırmızı ışıkta duramayan İETT otobüsü, ışıkta duran başka bir İETT otobüsüne çarptı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Haziran 2025 09:32, Son Güncelleme : 17 Haziran 2025 09:37
İstanbul'da Üsküdar ilçesinde Bulgurlu Mahallesi, Libadiye Caddesi'nde Ümraniye-Kadıköy seferini yapan İETT'ye bağlı 8-E hat numaralı özel halk otobüsü, kırmızı ışıkta duramadı.
İETT otobüsü, ışıkta bekleyen başka bir özel halk otobüsüne arkadan çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken öndeki otobüste bulunan bazı yolcuların hafif yaralandığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle trafikte oluşan yoğunluk, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.