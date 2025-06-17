İETT otobüsü başka bir İETT otobüsüne çarptı

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken öndeki otobüste bulunan bazı yolcuların hafif yaralandığı öğrenildi.

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