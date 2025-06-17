İzmir Merkezli 6 İlde FETÖ Operasyonu: 40 Gözaltı

İzmir merkezli olarak gerçekleştirilen 6 ildeki polis operasyonunda, FETÖ/PDY'ye yönelik önemli bir adım atıldı ve 40 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyon, örgütün güncel eğitim yapılanma faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldü. Elde edilen bilgilere göre, örgüt tarafından "hücre evi" olarak kullanılan konutlarda faaliyetlerine devam eden ve örgüte taban kazandırmaya çalışan şüpheliler tespit edildi. Ayrıca, illegal yollarla yurt dışına kaçış arayışında olan üyelere yardım ettikleri de belirlendi.

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