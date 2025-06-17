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İzmir Merkezli 6 İlde FETÖ Operasyonu: 40 Gözaltı

İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 40 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda dijital materyaller ele geçirildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Haziran 2025 09:34, Son Güncelleme : 17 Haziran 2025 09:34
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İzmir Merkezli 6 İlde FETÖ Operasyonu: 40 Gözaltı

İzmir merkezli olarak gerçekleştirilen 6 ildeki polis operasyonunda, FETÖ/PDY'ye yönelik önemli bir adım atıldı ve 40 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyon, örgütün güncel eğitim yapılanma faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldü. Elde edilen bilgilere göre, örgüt tarafından "hücre evi" olarak kullanılan konutlarda faaliyetlerine devam eden ve örgüte taban kazandırmaya çalışan şüpheliler tespit edildi. Ayrıca, illegal yollarla yurt dışına kaçış arayışında olan üyelere yardım ettikleri de belirlendi.

Operasyonun Detayları

  • 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
  • Ankara, Aydın, Balıkesir, Kocaeli ve Denizli illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
  • Ekiplerin aramalarında bir miktar nakit para ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.
  • 40 şüpheli yakalandı.
  • Gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 3'ünün yurt dışında olduğu tespit edildi.
  • Firari durumdaki 2 şüpheli ise aranıyor.

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