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Nilüferi koparmanın cezası 557 bin lira

Bolu'da doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda havaların ısınmasıyla beraber pembe, kırmızı, sarı ve beyazın farklı tonlarında nilüfer çiçekleri açtı. Nilüfer çiçeklerini kopardıkları belirlenen kişilere 557 bin 212 lira idari para cezası kesilecek.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Haziran 2025 09:36, Son Güncelleme : 17 Haziran 2025 09:37
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Nilüferi koparmanın cezası 557 bin lira

Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda havaların ısınmasıyla beraber gölün simgesi olan nilüfer çiçekleri açtı.

Pembe, kırmızı, sarı ve beyazın farklı tonlarında ziyaretçilerin ilgisini çeken çiçeklerin korunması için özen gösteriliyor.

Ziyaretçiler, göl çevresindeki tabelalar ile çiçeklere dokunmamaları konusunda uyarılıyor. Nilüfer çiçeklerini koparan ve zarar verenlere, Çevre Kanunu kapsamında 557 bin 212 lira idari para cezası uygulanıyor.

"Turizm cenneti olan bir yer"

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, zaman zaman göl çevresinde de denetlemelerini sürdürüyor.

Ziyaretçilerden biri, cezanın caydırıcı olduğunu söyledi:

"Rakam yüksek ama ilk önce bu doğadaki nilüferlerin koparılmaması bilincinde olsak daha iyi olur. Burada yeşilin 50 tonu var. Turizm cenneti olan bir yer, Türkiye'nin her tarafından insanlar geliyor. Hep beraber korumak zorundayız. Bu güzellikleri yaşatalım."

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