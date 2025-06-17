KKKA tedavisi gören 7 çocuk annesi öldü

Sivas'ın Gölova ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören bir kadın yaşamını yitirdi. Olay, ilçeye bağlı Karayakup köyünde meydana geldi. 67 yaşındaki, 7 çocuk annesi Köpük Meral'e yaklaşık bir ay önce kene yapıştı.

Meral, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Gölova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumunun ağırlaşması üzerine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada, KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Meral, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Meral'in cenazesinin yakınlarına teslim edildiği ve köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Nedir?

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, keneler aracılığıyla bulaşan ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen viral bir hastalıktır. Özellikle kırsal bölgelerde yaşayanlar için risk oluşturmaktadır.

Önlemler ve Dikkat Edilmesi Gerekenler