Kamu Hastanesinde Haksız Kazanç Soruşturmasında 6 Gözaltı

Sağlık Bakanlığı, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, bir devlet hastanesinde çalışan 6 şahıs gözaltına alındı.

Yapılan açıklamada, bir kamu hastanesinde bazı hastalardan haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla başlatılan idari ve adli soruşturmada önemli bir aşamaya gelindiği belirtildi.

Uzun süredir devam eden teknik takip ve araştırmalar sonucunda, bu sabah 6 kişi gözaltına alındı. Sağlık hizmetlerinde şeffaflık ve güveni esas alan yaklaşımımızla, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması ve fedakar sağlık çalışanlarımızın zan altında bulunmaması için yasa dışı faaliyetlerle mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürmeye devam edeceğiz.

Açıklamanın Detayları

6 şahıs gözaltına alındı.

gözaltına alındı. İdari ve adli soruşturma başlatıldı.

Teknik takip ve araştırmalar uzun süredir devam ediyordu.

Sağlık hizmetlerinde şeffaflık ve güven vurgulandı.

"Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.