Akaryakıtta fiyat tablosu değişti, Motorin 50 TL'yi geçti

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor.

Peki, 17 Haziran 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 17 Haziran 2025 Salı gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 48.44 TL

Motorin litre fiyatı: 49.51 TL

LPG litre fiyatı: 25.09 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 48.29 TL

Motorin litre fiyatı: 49.39 TL

LPG litre fiyatı: 24.49 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 49.10 TL

Motorin litre fiyatı: 50.36 TL

LPG litre fiyatı: 24.99 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 49.44 TL

Motorin litre fiyatı: 50.70 TL

LPG litre fiyatı: 24.94 TL