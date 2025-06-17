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İnşaat üretim endeksi nisanda yıllık yüzde 9,5 arttı

İnşaat üretim endeksi, nisanda yıllık bazda yüzde 9,5 artış gösterdi.<

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Haziran 2025 10:11, Son Güncelleme : 17 Haziran 2025 10:11
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İnşaat üretim endeksi nisanda yıllık yüzde 9,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks nisanda yıllık bazda yüzde 9,5 artış kaydetti.

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde endeks, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla bina inşaatı sektöründe yüzde 11,6, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 1,9 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 7,5 yükseldi.

İnşaat üretim endeksi nisanda aylık bazda ise yüzde 1,6 azaldı.

Endeks, nisanda bina inşaatı sektöründe bir önceki aya göre yüzde 1,9, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 1,1, özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 1 azalış gösterdi.

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