İnşaat üretim endeksi nisanda yıllık yüzde 9,5 arttı

Endeks, nisanda bina inşaatı sektöründe bir önceki aya göre yüzde 1,9, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 1,1, özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 1 azalış gösterdi.

Buna göre, endeks nisanda yıllık bazda yüzde 9,5 artış kaydetti.

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