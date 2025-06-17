Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, küresel belirsizliklerin arttığı dönemde, jeopolitik gelişmelerin seyrini yakından takip ettiklerini ve ekonomiye olası yansımalarını detaylı olarak değerlendirdiklerini aktardı.

Enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin devam ettiğini ifade eden Şimşek, "Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi haziranda geçen yılın aynı ayına göre 7,2 puan gerileyerek yüzde 24,6 oldu" dedi.

Şimşek, açıklamasının devamında "Uyguladığımız bütüncül politikaların sonucu olan beklentilerdeki bu iyileşmenin sürmesi çok önemlidir. Programı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.