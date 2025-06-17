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Aile Hekimliği Kanunu'nda Yeni Düzenlemeler ve Hizmetler

Aile hekimliği kanununda yapılan değişikliklerle hafta sonu akupunktur, fitoterapi ve uygun fiyatlı rapor hizmetleri sunulacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Haziran 2025 11:37, Son Güncelleme : 17 Haziran 2025 11:49
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Aile Hekimliği Kanunu'nda Yeni Düzenlemeler ve Hizmetler

Aile Hekimliği Kanunu'nda Yapılan Düzenlemeler kapsamında, 15.06.2025 tarihi itibarıyla önemli değişiklikler yürürlüğe girmiştir. Bu düzenlemelerle birlikte, aile hekimleri hafta sonları ve genel tatil günlerinde akupunktur ile fitoterapi hizmeti sunabileceklerdir. Ayrıca, özel amaçlı raporlar aile sağlığı merkezlerinden daha uygun bedelle alınabilecek ve yabancılar da ücret karşılığında aile hekimliklerinden sağlık hizmeti alabilecektir. Bu değişiklikler, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı ve maliyetleri düşürmeyi amaçlamaktadır.

Hafta Sonları ve Tatil Günlerinde Akupunktur ile Fitoterapi Hizmeti

Mevcut düzenlemede, akupunktur ve fitoterapi uygulamaları yalnızca mesai sonrası yapılabiliyordu. Yeni düzenleme ile bu hizmetler hafta sonları ve genel tatil günlerinde de sunulabilecek. Aile Sağlığı Merkezlerinde bu hizmetler için belirlenen ücret, diğer basamak sağlık kuruluşlarına göre daha düşük olacaktır.

Özel Amaçlı Raporlarda Uygun Ücretlendirme

  • Özel amaçlı raporlar, Aile Sağlığı Merkezlerinden diğer basamaklara göre daha az ücretle alınabilecek.
  • Aile hekimlerince düzenlenen özel amaçlı raporlar, hizmet ücretlendirme listesi üzerinden ücretli olarak sunulacaktır.
  • İstirahat raporları, askerlik ile ilgili ASAL raporları ve evlilik raporları ise ücretsiz olmaya devam edecektir.

Yabancılar İçin Sağlık Hizmeti

  • İkamet izni olmayan yabancılar, hizmet ücretlendirme listesi üzerinden aile hekimliklerinden sağlık hizmeti alabilecektir.
  • İkamet izni olan yabancılar, ücretini yatırarak 6 ay boyunca sağlık hizmeti alabileceklerdir.
  • Özel mevzuat düzenlemesi bulunan yabancılar (geçici koruma altındaki kişiler vb.) ise mevcut şekilde hizmet almaya devam edeceklerdir.

Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi ve Ödeme Sistemi

Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi, 15 Haziran 2025 tarihinde yayımlanmıştır. Detaylara resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

T.C. Sağlık Bakanlığı Ödeme Sistemi (https://sbos.saglik.gov.tr) üzerinden e-Devlet ile giriş yapılarak Aile Sağlığı Merkezinden alınacak hizmetlere göre ödeme işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

Ayrıca, web sitesinde yer alan "Dokümanlar" bölümünden Vatandaşlar için Kullanıcı Kılavuzu, Turistler için Kullanıcı Kılavuzu ve Aile Hekimliğinde Ücret Karşılığı Sunulacak Hizmetlere İlişkin Usul ve Esaslar belgelerine erişim sağlanabilmektedir.

İletişim Bilgileri

T.C. Sağlık Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

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