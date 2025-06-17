THY Sürdürülebilir Finansman Öncülük Ödülünü Kazandı

Türk Hava Yolları (THY), Airbus A321neo modelindeki iki uçağının finansmanı için geliştirdiği yenilikçi sürdürülebilirlik bağlantılı kredi yapısı ile "Sürdürülebilir Finansman Öncülük" ödülüne layık görüldü. THY, son on yılda yaklaşık 16 milyar dolar tutarındaki finansman işlemleriyle 30'dan fazla uluslararası ödül kazandı. Bu başarı, şirketin sürdürülebilirlik ve yenilikçi finansman çözümlerine verdiği önemi bir kez daha ortaya koyuyor.

Yenilikçi Finansman Modeli ve Sürdürülebilirlik

THY, yeni nesil ve yakıt tasarruflu Airbus A321neo modelindeki iki uçağının finansmanında JOLCO finansman modeli ile sürdürülebilirlik bağlantılı finansman yapısını birleştirerek sektörde öncü bir adım attı. Bu uygulama sayesinde, havacılıkta finansman işlemlerini değerlendiren Ishka şirketi tarafından sürdürülebilir finans alanındaki en prestijli ödüllerden biri olan Sürdürülebilir Finansman Öncülük ödülünün sahibi oldu.

Prestijli Ödülün Detayları

Societe Generale tarafından sağlanan finansman, THY'nin karbon emisyon yoğunluğu temel performans göstergesine yönelik ve sektörel uluslararası standartlarla uyumlu performans taahhütleri ile ilişkilendirildi.

tarafından sağlanan finansman, THY'nin karbon emisyon yoğunluğu temel performans göstergesine yönelik ve sektörel uluslararası standartlarla uyumlu performans taahhütleri ile ilişkilendirildi. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Murat Şeker, ödüle layık görülmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda oluşturulan bu finansman yapısının büyüme ve filo yenileme stratejilerine katkı sunacağına ve 2050 yılında karbon nötr hava yolu olma vizyonuna hizmet edeceğine inandığını belirtti.

THY'nin Uluslararası Başarıları

Deneyimli kadrosu ile geliştirdiği yenilikçi finansman çözümleri sayesinde havacılık sektöründe en uygun finansman maliyetlerine ulaşan THY, son on yılda yaklaşık 16 milyar dolar tutarındaki finansman işlemleriyle 30'dan fazla uluslararası ödül kazandı. "Global Transport Finance", "Airline Economics", "Airfinance Journal" ve "Bonds, Loans & Sukuk Turkey" gibi prestijli kuruluşlar tarafından birçok kez ödüle layık görülen şirket, Sürdürülebilir Finansman Öncülük ödülü ile sürdürülebilir finansman alanındaki öncü rolünü de pekiştirdi.