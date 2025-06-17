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Hukuk fakültesi mezunlarının sadece yüzde 23,8'i HMGS barajını geçebildi!

Hukuk Meslekleri Giriş Sınavı'na katılan 5 bin 818 hukuk fakültesi mezununun sadece yüzde 23,81'i 70 puan barajını geçebildi. Daha İyi Yargı Derneği, başarı oranlarındaki düşüşü değerlendirip bir dizi öneri sundu.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 17 Haziran 2025 11:52, Son Güncelleme : 17 Haziran 2025 13:11
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Hukuk fakültesi mezunlarının sadece yüzde 23,8'i HMGS barajını geçebildi!

Hukuk Meslekleri Giriş Sınavı'na katılan 5 bin 818 hukuk fakültesi mezununun yalnızca yüzde 23,81'i 70 puan barajını geçebildi. Bu oran, geçen yıl yapılan ve yüzde 42,67 başarı oranı ile dikkat çeken ilk HMGS'ye göre ciddi bir gerileme anlamına geliyor. Daha İyi Yargı Derneği, başarı oranlarındaki düşüşü değerlendirip bir dizi öneri sundu. Sınava 5 bin 912 hukuk fakültesi mezunu başvuruda bulundu, sınava 5 bin 818 aday girdi ve bunların yalnızca yüzde 23,81'i başarı kriterini karşılayarak 70 puan barajını aşabildi. Bu başarısızlık oranı devam ettiği takdirde, her yıl yeni mezun olacak yaklaşık 20 bin hukuk fakültesi mezununun 15 bini hukuk mesleklerinde görev alamayacak ve başka işlere yönelecek.

Başarı Oranlarındaki Düşüşün Nedenleri

Bu yüksek başarısızlık oranı, öğrencilerin başarısızlığından ziyade hukuk ve yargı alanında derin bir yapısal sorunun göstergesidir. Yargı sistemimiz, halka "kaliteli yargı hizmeti" sağlamayı hedef edinmemiş, kalite unsurlarını belirleyip benimsememiş ve kaliteli hizmet üretimini sağlayacak şekilde yalın, çevik ve hesap verebilir olarak yapılanmamıştır. Bu temel eksiklik nedeniyle ülkemizde hukuk eğitimi gerçek ihtiyaçlara göre şekillenmiyor; hukuk eğitimi ve hukuk hizmetleri, güç sahibi yöneticilerin kişisel hayallerine ve önyargılarına bağımlı kalıyor.

Topluma Kaliteli Yargı Hizmeti Sunulamıyor

Mevcut yapısal sorunları çözmek yerine, başka ülkelerin kendi koşullarına göre geliştirdiği çözümleri körü körüne benimseyerek uygulamalara yöneliyoruz. Böyle olunca hayallerimiz ve gerçeklerimiz örtüşmüyor, gençlerimizin hayalleri yıkılıyor ve topluma ihtiyacı olan kaliteli yargı hizmeti verilemiyor.

Sınavlarda Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik

Topluma kaliteli yargı hizmeti sunmak için, bilgili, sezgi ve karar verme yetisi ile etik değerlere uyumu yüksek bireyler yetiştiren güçlü bir eğitim sistemi kurulmalı ve etkin işletilmelidir. Sınavların veya ölçme değerlendirme sisteminin, adayların sadece bilgisini değil, mesleğin gerektirdiği bütün yetkinlikleri yüksek derecede taşıdığını bütüncül, geçerli, güvenilir ve tutarlı bir şekilde ölçebilir olması zorunludur. Şeffaflık ve hesap verebilirliğin sağlanması için sınav soruları sınavdan sonra kamuoyuna açıklanmalıdır.

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