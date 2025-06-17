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Türkiye, Yapay Zeka ile Güçlü Ülke Olma Yolunda

Yapay zeka politikasıyla Türkiye, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendiriyor. Teknoloji üretiminde liderlik hedefleniyor. Öğrenciler ve öğretmenler için yeni imkanlar sağlanacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Haziran 2025 12:58, Son Güncelleme : 17 Haziran 2025 12:59
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Türkiye, Yapay Zeka ile Güçlü Ülke Olma Yolunda

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman haklıdan, adaletten, istikrardan ve barıştan yana olmaya devam edeceğiz ama bir taraftan da güçlü bir ülke olmak için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

Eğitimde Yapay Zeka Politika Belgesi Tanıtım Programı

Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile birlikte MEB Şura Salonu'nda düzenlenen "Eğitimde Yapay Zeka Politika Belgesi Tanıtım Programı"na katıldı. Burada yaptığı konuşmada, 12. Kalkınma Planı ve Ulusal Yapay Zeka Stratejisi kapsamında hazırlanan bu belgenin, Milli Eğitim Bakanlığının kendi stratejisiyle uyumlu olduğunu belirtti.

Bir makro stratejinin başarılı olabilmesi için tüm bakanlıklar ve kurumlar tarafından sahiplenilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, hazırlanan belgenin her bir öğrenciye, öğretmene ve aileye dokunan unsurlar içerdiğini ve somut bir rehber niteliği taşıdığını ifade etti.

Yapay Zekanın Etkileri ve Riskleri

Yılmaz, kamu yönetiminden sağlığa, güvenlikten iletişime kadar her alanda yapay zekanın etkilerinin önümüzdeki dönemde daha fazla hissedileceğine dikkat çekti. Yapay zekanın hem fırsatlar sunduğunu hem de dikkatle değerlendirilmesi gereken riskler barındırdığını belirtti:

  • Tüketici davranışlarının belirlenmesi
  • Siyasi tercihlere etki
  • Savaşlarda otonom sistemlerin kullanılması
  • Dolandırıcılık ve sahte görüntüler

Bireyin haklarını ve özgürlüklerini korumanın önemine değinen Yılmaz, yapay zekanın aynı zamanda ciddi verimlilik artışları ve önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.

Teknoloji Üreten Ülke Vurgusu

"Teknoloji üreten ülkeler, güçlü ülkeler haline geliyor" diyen Yılmaz, bilgi ve teknolojinin güç anlamına geldiğini, bu gücü adalet ve ahlaka bağlı kalmadan kullanan toplumların yıkıcı olabileceğini belirtti. Türkiye'nin teknolojiyi tüketen değil, üreten bir ülke olması gerektiğini vurguladı.

Yılmaz, Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği noktayı örnek göstererek, güçlü siyasi irade ve doğru önceliklendirme ile başarıya ulaşılabileceğini ifade etti. Bugün Türkiye'nin SİHA ve İHA teknolojilerinde dünyanın en öncü ülkelerinden biri haline geldiğini söyledi.

Sosyal Adalet ve Fırsat Eşitliği

Yapay zekanın toplum geneline yayılmamasının sosyal adaleti zayıflatabileceğine dikkat çeken Yılmaz, sadece belli grupların tekelinde kalmasının sosyal eşitsizlikleri artırabileceğini belirtti.

Eğitimde Fırsat Eşitliği Güçlenecek

Milli Eğitim aracılığıyla milyonlarca çocuğa ve aileye bu teknolojinin ulaşmasının sosyal adalet ve fırsat eşitliği açısından çok değerli olduğunu vurgulayan Yılmaz, öğrencilerin artık sadece sınıf ortamına bağlı kalmadan ihtiyaç duydukları içeriklere erişebileceğini söyledi. Akıllı sistemlerin öğrencinin güçlü ve zayıf yönlerini analiz ederek kişiye özel destek sunabileceğini, eksiklerin anında tespit edileceğini ve öğretmenlere güçlü bir rapor sistemiyle yardımcı olunacağını belirtti. Böylece eğitimde fırsat eşitliği daha da güçlenecek ve ülkenin en değerli kaynağı olan insan gücü geleceğe daha sağlıklı hazırlanacak.

Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Eylem Planı

Yılmaz, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Eylem Planı'nın tüm bakanlıklar, özel sektör ve STK'lerin katılımıyla güncellendiğini ve 71 eylemin belirlendiğini hatırlattı. Ayrıca Türkçe Büyük Dil Temel Modeli Sektörler Uyarlama Projesi'nin duyurulduğunu belirtti.

Öğretmenlerin yapay zeka konusunu sahiplenmeleriyle hızlı ilerleme kaydedileceğine inandığını dile getiren Yılmaz, yapılan çalışmaların gençlere ve öğrencilere katkı sağlamasını, onların Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmesine destek vermesini temenni etti.

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