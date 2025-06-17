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Yedikule Hastanesi'nde Rüşvet Operasyonu: 11 Kişi Gözaltında

Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde rüşvet iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı. Operasyon üç ilde eş zamanlı gerçekleştirildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Haziran 2025 13:20, Son Güncelleme : 17 Haziran 2025 13:23
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Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktorlara yönelik yürütülen soruşturmada, hasta yakınlarından "Bağış" ya da "Medikal malzeme" adı altında para alarak işlemleri öne çektikleri tespit edilen, aralarında 1 profesör, 1 doçent ve doktorların da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin yaklaşık 50 kişiden 10 milyon lira aldığı öğrenildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturmanın Detayları

İstanbul'da yaklaşık 50 kişi, İl Sağlık Müdürlüğü'ne giderek Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde bıçak parası istenerek ameliyat günlerinin öne çekildiği yönünde ihbarda bulundu. İhbarın ardından İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na bilgi verdi. Bunun üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı. 2024 yılında bazı mağdurlar hastanenin başhekimliğine başvuru yaparak şikayetçi oldu.

Bağış ve Medikal Malzeme Adı Altında Para Talebi

Yapılan çalışmalarda, hastanenin Göğüs Cerrahisi Bölümünde çalışan bir profesör ve bir doçent ile dört doktorun diğer şüphelilerle birlikte hareket ettiği tespit edildi. Şüphelilerin, hastaneye gelen hasta veya yakınlarından yapılacak tıbbi işlemlerle ilgili ameliyatın erken tarihe alınması, biyopsi işlemleri için bağış ya da medikal malzeme talebiyle maddi kazanç sağladıkları, patoloji işlemlerinin yüksek bedeller karşılığında özel laboratuvarda yaptırılması konusunda hastaları zorladıkları ve mağdurlardan aldıkları bu paraları yakınları üzerine kayıtlı banka hesaplarına aktardıkları anlaşıldı.

Eş Zamanlı Operasyonlar

  • Yaklaşık 50 kişiyi 10 milyon lira zarara uğrattıkları belirlenen şüphelilere yönelik 5 aylık fiziki ve teknik takibin ardından operasyon düzenlendi.
  • İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Mersin, Tekirdağ ve İstanbul merkezli olmak üzere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
  • Hastanenin Göğüs Cerrahisi bölümünde çalışan profesör ve doçent M.M., V.E. ve Y.S.'nin de aralarında bulunduğu M.F., A.A., A.Ç.B., O.B., O.Ö., Ö.A., E.Ö. ve Y.Ö. isimli 11 şüpheli gözaltına alındı.
  • Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.


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