Diyarbakır'da meslek liseleri 3 yılda 459 milyon lira kazandırdı

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 62 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden döner sermayeye sahip 16'sında, öğrenciler hem eğitim görüyor hem de üretimleriyle ekonomiye katkı sağlıyor.

Öğrencilerin desteğiyle elektrik, tesisat, metal, kimya ve mobilya teknolojisi, temizlik, unlu mamuller, hijyen ürünleri ve yiyecek içecek hizmetleri gibi bölümlerdeki atölyelerde imal edilen ürünler piyasaya sunuluyor, güzellik ve çocuk gelişimi alanında ise hizmet veriliyor.

Bu kapsamda, son 4 ayda 68 milyon lira ciro yapan meslek liseleri, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında ise 459 milyon 382 bin 349 lira ciro elde etti.

"Öğrenci, öğretmen ve idarecilerimizle bu rakamı daha ileriye taşıyacağız"

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şirine Eronat, öğrencilerin atölyelerde birçok alanda üretim yaptığını ve meslek edindiğini söyledi.

Mesleki ve teknik eğitim gören öğrencilerin erken yaşta hayata atıldığını ve mesleki anlamda kolunda "altın bilezik" bulundurduğunu belirten Eronat, şöyle konuştu:

"Meslek liselerimiz başta kendi kurum ve kuruluşlarımız olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da sıra, masa, dolap ve yiyecek içecek hizmetlerini sunuyor. Döner sermayesi bulunan 16 meslek lisemizde yiyecek içecek hizmetlerinden mobilya tasarımına kadar faaliyette olan birçok bölümümüz var. Son 4 ayda 68 milyon lira ciro yapan meslek liseleri, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında ise 459 milyon 382 bin 349 lira ciro elde etti. Bu çok güzel bir rakam ancak öğrenci, öğretmen ve idarecilerimizle bu rakamı daha ileriye taşıyacağız."

Ara eleman ihtiyacının toplumun her alanında mevcut olduğunu, meslek liselerinin bir görevinin de ara eleman yetiştirmek olduğunu anlatan Eronat, "Meslek liselerimiz ara eleman açığını kapatmak için de var. Çocuklar eğitim aldıklarında iş yerini kurabiliyor, özel veya resmi bir yerde çalışma imkanı buluyor" ifadelerini kullandı.

"Yaptığımız işlemler sonucu gelir elde ediyoruz"

Bağcılar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Güzellik Hizmetleri 11. sınıf öğrencisi Hilal Toprak da hayalindeki bölümde eğitim gördüğü için mutlu olduğunu söyledi.

Teorik derslerin yanı sıra uygulamalı eğitimlerle meslek sahibi olduğunu ifade eden Toprak, şöyle dedi:

"Atölyede müşterilere yönelik birçok işlem yapıyoruz. Hocalarımıza da yardımcı oluyoruz. Yaptığımız işlemler sonucu gelir elde ediyoruz. O gelirle ihtiyaçlarımı gideriyorum. Diğer öğrenciler ailelerinden para alırken ben gelirimi sağlıyorum. İlerideki hayalim bu alanda iş yerimi açmak."

Yiyecek İçecek Hizmetleri 12. sınıf öğrencisi Zozan Bilen ise okulunda yaklaşık 7 bin kişilik yemek hazırlandığını aktardı.

Hazırladıkları yemekleri bazı ilçelerdeki öğrencilere ve kamu kurumlarına gönderdiklerini anlatan Bilen, şunları kaydetti:

"Bizler akşam yapılan yemeğin ön hazırlığını yapıyoruz. Arkadaşlarımla gelir elde ediyoruz. Bu gelir eğitimimize de katkı sağlıyor. Önce yemek listemiz hazırlanıyor, sonra malzemelerimizin temizliğini ve ayıklamasını yapıyoruz. Burada haftada 3 gün staj yapıyoruz. Hedefim kendi alanımda üniversite okumak. Mezun olduktan sonra beceri eğitimi sınavına gireceğiz ve usta öğreticilik belgesi aldıktan sonra iş yerimizi açma gibi bir avantajımız olacak."

Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 11. sınıf öğrencisi Umutcan Demirbaş ise bölümünü çok sevdiğini söyledi.

Atölyede masa ve sıra ile mobilya eşyaları yaparak bazı okulların ve kamu kurumlarının bu anlamdaki ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Demirbaş, "Bu sayede pratik yapıyoruz ve meslek öğreniyoruz. Üniversitede iç mimarlık bölümünü okumak ve daha sonra iş yerimi kurmak istiyorum." diye konuştu.