'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla cezaevine gönderilen ve 4 ayı aşkın bir süredir ceza evinde olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında tahliye kararı verildi.

2 yıl 3 ay 3 gün hapis cezası ile tahliye edilen Özdağ, 11 Haziran'daki savunmasında, "Bütün Türkiye, cezaevinde olmamın gerçek nedeninin Öcalan ve PKK ile yapılan müzakerelere muhalefet etmem olduğunu biliyor" demişti.

Özdağ'ın tahliye kararı salonda da büyük sevinçle karşılanırken, aylar sonra ilk fotoğraf da geldi.

Ayrıntılar geliyor...