Gıda dedektifi sosyal medya hesabına erişim engeli

Uzun yıllardır sosyal medyada sağlıklı ve sağlıksız gıdalara yönelik paylaşımlarda bulunan ve tüketicileri bilinçlendirmeye çalışan Gıda Dedektifi adlı hesaba erişim engeli getirildi.

Hesap sahibi tarafından bireysel web sitesi üzerinden yapılan açıklamada "Günlerdir hukuksuz şekilde yapılan bir organize kumpasa engel olmaya çalışsak da, kurdukları kirli düzende geceyarısı itibariyle Gıda Dedektifi'ni Türkiye'de kapattırdılar. Bugün gayri hukuki girişimlerle hesabımızı kapatanlar eninde sonunda bu milletten özür dileyecek." denildi