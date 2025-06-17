Gıda dedektifi sosyal medya hesabına erişim engeli
Gıda ürünlerinin içeriklerini inceleyip tüketicileri bilinçlendirmeyi amaçlayan sosyal medya platformu Gıda Dedektifi adlı hesaba İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirildi
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Haziran 2025 14:41, Son Güncelleme : 17 Haziran 2025 14:46
Uzun yıllardır sosyal medyada sağlıklı ve sağlıksız gıdalara yönelik paylaşımlarda bulunan ve tüketicileri bilinçlendirmeye çalışan Gıda Dedektifi adlı hesaba erişim engeli getirildi.
Hesap sahibi tarafından bireysel web sitesi üzerinden yapılan açıklamada "Günlerdir hukuksuz şekilde yapılan bir organize kumpasa engel olmaya çalışsak da, kurdukları kirli düzende geceyarısı itibariyle Gıda Dedektifi'ni Türkiye'de kapattırdılar. Bugün gayri hukuki girişimlerle hesabımızı kapatanlar eninde sonunda bu milletten özür dileyecek." denildi