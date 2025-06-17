DMM: Bakımevindeki 5 Çocukla İlgili İntihar İddiası Asılsız

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bakanlık koruması altındaki 5 çocuk intihara kalkıştı" haberinin gerçeği yansıtmadığını belirtti. DMM, iddiaya konu olan ifade tutanağının, adli uygulamalara uygun biçimde ve hayati tehlike içeren olaylarda intihar ihtimalinin araştırılması gerekliliği doğrultusunda düzenlenmiş bir evrak olduğunu açıkladı. İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı bir bakımevinde, 5 çocuğun aynı çamaşır suyundan içtiklerini beyan etmeleri üzerine hastaneye sevk edildikleri ve tedavilerinin tamamlandığı belirtildi.

Olayın Detayları ve Açıklamalar

Hastanenin ilgili uzmanları tarafından verilen görüşte, çocukların kendilerine zarar verme niyeti taşımadıkları ortaya kondu.

Yaşanan hadise sonrası çocuklara psikososyal destek hizmeti sağlanmaya devam edilmektedir.

sağlanmaya devam edilmektedir. İddia konusu ifade tutanağı, adli uygulamalara uygun olarak, hayati tehlike içeren olaylarda intihar ihtimalinin araştırılması gerekliliği uyarınca düzenlenmiştir.

Bu tür olaylar adli vaka sayılarak adli makamlarca titizlikle incelenmekte, intihar şüphesi tutanağı düzenlenmekte ve bu kapsamda ifade alınmaktadır.

Olayın kasıt, ihmal veya suç unsuru taşıyıp taşımadığı incelenmektedir.

Bakanlığın Çalışmaları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bakım ve koruma altındaki her bir çocuğun sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir ortamda büyümesini sağlamak; fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimlerini desteklemek amacıyla çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir.



