Esenyurt'ta yol verme kavgasında 1 kişi bıçakla yaralandı

Sultaniye Mahallesi 617. Sokak'ta dün, seyir halindeki otomobilin sürücüsü ile karşı yönden gelen otomobilin sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Otomobilden inen sürücüler arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü.

Araçlardaki diğer kişilerin de dahil olduğu kavgada tarafları ayırmaya çalışan F.B, göğsünden bıçaklanarak yaralandı. Yaralı, yakınları tarafından götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı.

Polis, kavgaya ilişkin çalışma başlattı.

Öte yandan, kavga anı bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, tartışan sürücülerin otomobillerinden inerek kavga etmeleri, bir sürücünün diğer taraftaki kişiye bıçakla saldırması ve tarafların birbirlerine yumruk atmaları yer aldı.