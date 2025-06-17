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Esenyurt'ta yol verme kavgasında 1 kişi bıçakla yaralandı

Esenyurt'ta iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan kavgada, tarafları ayırmaya çalışan bir kişi bıçakla yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Haziran 2025 15:18, Son Güncelleme : 17 Haziran 2025 15:59
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Sultaniye Mahallesi 617. Sokak'ta dün, seyir halindeki otomobilin sürücüsü ile karşı yönden gelen otomobilin sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Otomobilden inen sürücüler arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü.

Araçlardaki diğer kişilerin de dahil olduğu kavgada tarafları ayırmaya çalışan F.B, göğsünden bıçaklanarak yaralandı. Yaralı, yakınları tarafından götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı.

Polis, kavgaya ilişkin çalışma başlattı.

Öte yandan, kavga anı bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, tartışan sürücülerin otomobillerinden inerek kavga etmeleri, bir sürücünün diğer taraftaki kişiye bıçakla saldırması ve tarafların birbirlerine yumruk atmaları yer aldı.

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