Kamu İşçileri Greve Hazırlanıyor

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü (KÇP) kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bir araya geldi.

Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. Görüşmelerde işveren tarafı olan TÜHİS, ilk teklifini 13 Haziran'da birinci yılın ilk 6 ayı için %16, birinci yılın ikinci altı ayı için %8; ikinci yılın birinci altı ayı için %7, ikinci yılın ikinci altı ayı için ise %5 zam olarak sundu.

Görüşmelerin Detayları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve sendika başkanlarını Bakanlık binasında ağırladı. Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 1 buçuk saat süren görüşmelerin ardından Atalay, basın açıklaması yaptı.

"Rakamın kabul edilebilir bir rakam olmadığını anlattık"

Atalay, TÜHİS'in teklifinin ardından TÜRK-İŞ olarak düşüncelerini kamuoyuna aktardıklarını belirtti. "TÜHİS'in başında olan yetkili bakanlık olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bütün komisyon üyeleriyle aşağı yukarı 1 buçuk saat içeride bir toplantı yaptık. Bu rakamın kabul edilebilir bir rakam olmadığını, işçilerin, kamuoyunun bizim beklentimizin yanına daha yanaşmadığını, her iş yerinin kendine özel sorunları olduğunu A'dan Z'ye ne lazımsa bütün arkadaşlarımız anlatması gerekenleri anlattık, Bakan Bey'e ifade ettik" dedi.

"Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yürüyeceğiz"

Atalay, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tutumunu eleştirerek, TÜRK-İŞ'e bağlı sendikalarla birlikte Ankara Anıtpark'ta toplanıp Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yürüyeceklerini açıkladı. Atalay, "Bu işlerin en önemli sorumlusu Maliye Bakanı ben 'dünyayı iyi tanıyorum' diyor. Doğru, dünyayı iyi tanıyor. İşte 'kemer sıkalım, sıkılıştırma politikası' iki sene geçti. Biz ne markette ne pazarda bunu hissetmiyoruz. Maliye Bakanı dünyayı biliyor ama Türkiye'yi bilmekte zorlanıyor. Onun için öyle bir noktadayız ki 40 senedir kamu işçisi özel sektöründe bütün ücretlerin de önündeydi. Şimdi maalesef asgari ücretin bir tık üstünde. Bundan iki sene evvel kamu sözleşmesini yaptık. Sendikalarımızın büyük bölümüne yakının işçinin yakının memnundu. Ama altı ay sonra ne zam kaldı, ne para kaldı, ne pul kaldı. İşlerin aldığı ücret kiraya dahi yetmiyor" ifadelerini kullandı.

Yol Haritası ve Grev Kararları

Atalay, perşembe günü TÜRK-İŞ'e bağlı sendika temsilcileri ile Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası'nda (TES-İŞ) bir araya geleceklerini belirtti.

Burada Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü sürecine ilişkin yol haritası çizilecek.

"Haziranın sonunda grev kararları geliyor"

Atalay, grev tarihlerinin yaklaştığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: "Bundan sonra da sendikalar ve temsilcileri illerde, ilçelerde ne lazımsa arkadaşlarımızın arzuladığı program çerçevesinde evvela iş yerlerini anlatacaklar, alanlarda anlatacaklar ondan sonra gelip Ankara'da burada anlatacaklar. Akabinde de grev kararları geliyor. Haziran'ın sonunda demiryollarının grev kararı geliyor, karayollarının grev kararı geliyor, makine kimyanın grev kararı geliyor. Aradan 15 gün sonra orman işçileri yangın söndürmeyle ilgili tam mücadele edecek dönemde onların da grev kararı geliyor. Onun için işçilerin bu haklı talebine sendikaların bu haklı talebine ülkeyi yönetenler bir an evvel müspet bir cevap versinler. Ülke gündeminden kamu sözleşmesini çıkarsınlar".

Yeni Teklif ve Komisyon Kurulacak

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Atalay, TÜHİS'in ilk teklifine ilişkin Bakan Işıkhan'ın bir teklif daha vereceğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı başkanlığında 4 kişilik bir komisyon kurulacak.

İşçi tarafını temsil eden sendikalarla bu komisyon görüşmeler yapacak.



