Ceyhan'da tutuklanan başkanın yerine seçilen isim belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik sürdürülen 5. dalga operasyon kapsamında Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar tutuklanmıştı. Bu nedenle Ceyhan Belediyesi Meclisi yeni başkanını seçmek için toplantı. CHP adına Kadir Aydar'ın kuzeni meclis üyesi Sevil Aydar Yıldız aday olurken Cumhur İttifakı adına ise meclis üyesi Mustafa Kiraz aday oldu. 31 meclis üyesi oy kullandı. Yapılan seçimde ilk iki turda her iki adayda salt çoğunluğu bulamadığı için için 3. turda 21 oy alan Yıldız Ceyhan'ın yeni belediye başkan vekili oldu. Kiraz ise 11 oyda kaldı. Yıldız seçim sonrası yaptığı açıklamada herkese teşekkür etti.