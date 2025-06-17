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TFF 2. Lig'de gruplar belli oldu

Futbolda TFF 2. Lig'de 2025-2026 sezonu grup kura çekimi gerçekleştirildi. Ligde yeni sezon 23 Ağustos'ta başlayacak ve 25 Nisan 2026'da tamamlanacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Haziran 2025 18:13, Son Güncelleme : 17 Haziran 2025 18:14
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TFF 2. Lig'de gruplar belli oldu

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen kura çekimine, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyeleri ile 2. Lig kulüplerinin başkanları ve yetkilileri katıldı.

TFF 2. Lig'de yeni sezon, 23 Ağustos'ta başlayacak. İlk yarı, 19 takımın yer aldığı Beyaz Grup'ta 21 Aralık'ta, 18 ekibin bulunduğu Kırmızı Grup'ta ise 14 Aralık'ta tamamlanacak.

İkinci yarı mücadelesinin 10 Ocak 2026'da başlayacağı ligde normal sezon 25 Nisan 2026'da sona erecek. Beyaz Grup'ta 13, 23, 30, 32 ve 35. hafta müsabakaları, Kırmızı Grup'ta da 21 ve 29. hafta maçları hafta içi oynanacak. Normal sezonun ardından oynanacak play-off karşılaşmalarına ilişkin tarihler ise daha sonra ilan edilecek.

Kura çekimi sonucunda gruplar şöyle oluştu:

Beyaz Grup: Adana 01 FK, Altınordu, Anagold 24Erzincanspor, Batman Petrolspor, Beykoz Anadoluspor, Beyoğlu Yeni Çarşı, Bucaspor 1928, Elazığspor, GMG Kastamonuspor, İnegölspor, İskenderunspor, Karacabey Belediyespor, Karaman FK, Kepezspor, Merkür Jet Erbaaspor, MKE Ankaragücü, Muğlaspor, Sincan Belediyesi Ankaraspor, Şanlıurfaspor

Kırmızı Grup: 68 Aksaray Belediyespor, Adanaspor, Aliağa Futbol, Ankara Demirspor, Arnavutköy Belediyespor, Belediye Derincespor, Bursaspor, Fethiyespor, Isparta 32, Kahramanmaraş İstiklalspor, KCT 1461 Trabzon FK, Kırklarelispor, Mardin 1969, Menemen FK, Muşspor, Somaspor, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu, Yeni Malatyaspor

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