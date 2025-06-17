THY'den Kabin Memuru Alımı! İşte Başvuru Şartları

THY'nin internet sitesinde yapılan duyuruya göre, kabin memuru adayları için açılan "Take-Off Kabin" ilanına başvurmak isteyenlerin en az ön lisans mezunu olması ve 1 Ocak 1988 ile 31 Aralık 2006 tarihleri arasında doğmuş olması gerekiyor. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar, değerlendirme süreçlerinde başarılı olmaları halinde, kabin memuru adayı unvanıyla işe başlatılacak ve Florya'daki THY Uçuş Akademisi'nde 2 aylık eğitime katılacaklar.

Kabin Memuru Alımı Süreci

Başvuru için en az ön lisans mezunu olmak gerekmektedir.

1 Ocak 1988 - 31 Aralık 2006 tarihleri arasında doğan adaylar başvuru yapabilir.

tarihleri arasında doğan adaylar başvuru yapabilir. Değerlendirme süreçlerinde başarılı olanlar, kabin memuru adayı olarak işe alınacaktır.

Adaylar, Florya'daki THY Uçuş Akademisi'nde 2 ay eğitim görecektir.

görecektir. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, kabin memuru olarak uçuş görevine başlayacaktır.

Başvuru Bilgileri

"Take-Off Kabin" ilanı ve diğer açık pozisyonlara başvurular, THY'nin "kariyer.thy.com" internet adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek.



