Baba yoğun bakımda, oğuldan ise acı haber geldi

Giresun Merkez Teyyaredüzü Mahallesi'nde, polis evi yakınındaki sahil kesiminde meydana gelen olayda dün öğle saatlerinde denize giren baba Celal Derme ile oğlu Toprak Derme akıntıya kapıldı. Baba ekipler tarafından kurtarılarak yoğun bakımda tedavi altına alınırken, kaybolan Toprak Derme için başlatılan arama çalışmaları aralıksız sürdü.

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