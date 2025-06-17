Valilikten Akdeniz'de görülen köpek balıklarına dair açıklama

Açıklamada, Mersin kıyılarında köpek balıklarının balıkçı ağlarına takıldığı şeklinde haberlerin yayınlandığı belirtildi.

Balıkçıların kıyıdan yaklaşık 12 deniz mili uzaklıkta 250 ile 400 metre derinlik arasında avcılık yaptığının ifade edildiği açıklamada, köpek balıklarının çok derin sularda yakalandıklarının anlaşıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyeleri tarafından yapılan açıklamalarda da ifade edildiği üzere, Akdeniz ve Ege Denizi kıyılarında açık denizlerde görülen ve sosyal medyada paylaşılan köpek balığı görüntüleriyle yanlış algı oluştuğu, köpek balıklarının ürkek ve insanlara saldırmayan, sapan kuyruklu köpek balığı, boz camgöz ve altı yarıklı köpek balığı türlerinden olduğu belirtilmiştir. Mavi bayraklı koylarıyla ve eşsiz doğasıyla denizlerimiz vatandaşlarımızın hizmetindedir."