İran, İsrail'e yönelik saldırılarının 10'uncu dalgasını başlattı

İran ve İsrail arasındaki çatışmalar 13 Haziran'dan bu yana devam ediyor. İran devlet televizyonu, İran'ın İsrail'e yönelik İHA ve füze saldırılarının 10'uncu dalgasını başlattığını duyurdu.

İsrail ordusu ise İran'dan İsrail'e balistik füze fırlatıldığının tespit edildiğini açıklayarak, halka sığınaklara girmeleri ve ikinci bir emre kadar sığınaklarda kalmaları talimatı verdi.

İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom, İran'ın İsrail'e yönelik son saldırısında yerleşim yerlerinde herhangi bir hasar ya da yaralanma rapor edilmediğini açıkladı.