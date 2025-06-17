Define avcılarına suçüstü baskın: 2 tutuklama
Kastamonu'nun Araç ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kaçak define ararken suçüstü yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Haziran 2025 20:38, Son Güncelleme : 17 Haziran 2025 20:42
Araç Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kastamonu'nun Araç ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 6 şüpheli, izinsiz kazı yaptığı esnada suçüstü yakalandı.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden H.T. ve T.H. tutuklandı.