Tahran'da şiddetli patlama sesleri duyuluyor
İsrail ile İran'ın karşılıklı saldırıları devam ederken Tahran'ın batısından şiddetli patlama sesleri duyuldu. Başkentin semalarında ilk kez savaş uçakları görüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Haziran 2025 21:05, Son Güncelleme : 17 Haziran 2025 21:42
Tahran'ın merkezinden duyulan patlama sesleri başkentin batısından gelirken son yarım saatte hava savunma sistemleri yoğun olarak çalışıyor.
Öte yandan başkentin semalarında ilk kez savaş uçakları görüldü.