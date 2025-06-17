Sağlık Botundaki patlamada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti
Çanakkale Kumkale Limanı'ndaki Sağlık-1 Botu'nda meydana gelen patlamada ağır yaralanan 23 yaşındaki Semih Çetin, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Haziran 2025 22:40, Son Güncelleme : 17 Haziran 2025 23:34
Çetin, Kumkale Limanı'nda 12 Haziran'da yaşanan patlamanın ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınmıştı.
Yoğun çabalara rağmen yaşam mücadelesini kaybeden Çetin için ailesiyle yaşadığı Kumkale köyünde yarın cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.
Patlamada yaşamını yitiren sağlık personeli Ahmet Seçkin'in cenazesi, memleketi Ordu'da 14 Haziran'da toprağa verilmişti.