Sağlık Botundaki patlamada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

Yoğun çabalara rağmen yaşam mücadelesini kaybeden Çetin için ailesiyle yaşadığı Kumkale köyünde yarın cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.

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