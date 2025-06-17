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Rıza Pehlevi'den İran halkına ayaklanma çağrısı

İran'ın devrik lideri Şah Rıza Pehlevi'nin ABD'de sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, İran halkına rejime karşı ayaklanma çağrısında bulunarak, "Şimdi ayağa kalkma zamanı, İran'ı hep birlikte geri alma zamanı" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Haziran 2025 23:44, Son Güncelleme : 17 Haziran 2025 23:46
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Rıza Pehlevi'den İran halkına ayaklanma çağrısı

İran'da devrim öncesi eski İran Şahı Rıza Pehlevi'nin ABD'de sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile İran halkına rejime karşı ayaklanma çağrısında bulundu. Pehlevi, "İslam Cumhuriyeti'nin sonuna gelindi ve çöküyor. Başlayan şey geri döndürülemez. Gelecek parlak ve birlikte tarihte yeni bir sayfa açacağız. Şimdi ayağa kalkma zamanı, İran'ı hep birlikte geri alma zamanı. Yakında sizinle birlikte olabilirim" dedi.

"Rejimin düşüşü sonrasındaki 100 gün için bir geçiş süreci planımız var"

İran'da yaşanacak bir devrim sonrası halkın paniğe kapılmaması gerektiğini iddia eden Pehlevi, "İslam Cumhuriyeti'nin düşmesinin ertesi günü için endişelenmeyin. İran bir istikrarsızlık ya da iç savaş dönemine girmeyecektir. Rejimin düşüşü sonrasındaki 100 gün için bir geçiş süreci planımız var" dedi.

İran askeri, polisi ve devlet memurlarından son günlerde kendisine mesajlar geldiğini ifade eden Pehlevi, rejim yanlısı güvenlik güçlerine seslenerek, "Düşüşü kaçınılmaz olan bir rejim uğruna İran milletinin karşısında durmayın. Çürüyen bir rejim için kendinizi feda etmeyin. Milletin yanında durarak hayatınızı kurtarabilirsiniz" dedi.

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