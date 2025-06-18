Erzincan'da Motosiklet ve Minibüs Çarpıştı: 1 Yaralı
Erzincan'da motosiklet ile minibüsün çarpıştığı kazada sürücü yaralandı. Olay Sultan Melik Caddesi'nde meydana geldi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Haziran 2025 07:53, Son Güncelleme : 18 Haziran 2025 07:53
Erzincan'da motosiklet ile minibüsün çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Son günlerde Erzincan'da art arda yaşanan motosiklet kazalarına bir yenisi daha eklendi. Önceki gün 2 kişinin yaşamını yitirdiği, dün gece ise bir kişinin yaralandığı kazaların ardından, bu gece de Sultan Melik Caddesi'nde bir motosiklet kazası meydana geldi.
Kaza Detayları
- Gece saatlerinde Kızılay Mahallesi Sultan Melik Caddesi üzerinde 24 ABU 490 plakalı motosiklet ile minibüs çarpıştı.
- Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savruldu ve vücudunda kırıklar oluştu.
- Yaralı sürücüye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.
- Sürücü, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.