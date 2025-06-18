Kayseri'de Trafik Denetiminde 236 Bin Lira Ceza Kesildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen "narko-asayiş" uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Battalgazi Mahallesi'nde toplamda 42 ekip ve 134 personel ile kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Bu uygulama sırasında 525 araç ve 1066 kişi sorgulandı. Denetimlerde çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca, trafik kanununun ilgili maddelerine aykırı hareket eden 25 araca toplamda 236 bin 851 lira idari para cezası uygulandı.

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