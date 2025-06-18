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Karın ağrısı şikayetiyle gitti, böbreğinden 23 santimlik kist çıktı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, karın ağrısı ve şişlik yaşayan 56 yaşındaki hastanın sol böbreğinde tespit edilen 23 santimetrelik dev kist ameliyatla alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Haziran 2025 09:39, Son Güncelleme : 18 Haziran 2025 09:38
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Karın ağrısı şikayetiyle gitti, böbreğinden 23 santimlik kist çıktı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Vezir Erçetin, karnında yaşadığı ağrı ve şişlik nedeniyle hastaneye başvurdu. Yapılan tahliller sonucunda, sol böbreğinde 23 santimetre büyüklüğünde dev bir kist tespit edildi ve ameliyatla alındı. Karın ağrısı ve karın bölgesinde şişlik şikayetiyle hastaneye başvuran hastaya yapılan tetkiklerde, sol böbreğinde büyük bir kist olduğu belirlendi. Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'nde yapılan kontroller ve tetkiklerden sonra, hastayı olumsuz etkileyen ve çevre organlara baskı yapan kistin acilen alınmasına karar verildi.

Karın Ağrısı ve Şişlik Şikayetlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

"Karın ağrısı ve karında şişlik yaşayanlar kontrollerini yaptırmalı" diyen Üroloji Uzmanı Operatör Dr. Ercan Bayrak, hastanın karın şişliği şikayetiyle polikliniğe başvurduğunu belirtti. Yapılan görüntülemelerde böbrekte 23 santimetre büyüklüğünde bir kitlesel lezyon tespit edildi. Normalde böbrek kitleleri şikayet vermese de, bu kadar büyük kitleler karın ağrısı ve şişlik gibi problemlere yol açabiliyor.

  • Tomografide sol böbrekten kaynaklı 23 santimetre kalın böbrekle ilişkili bir kist tespit edildi.
  • Ameliyat hazırlıkları yapıldı ve başarılı bir cerrahi sonrasında kist tamamen çıkarılarak patolojiye gönderildi.
  • Sol böbrek korundu ve böbreğin idrar üretim yeri kistten tamamen ayrılarak normal yapısına döndürüldü.
  • Hastanın durumu iyi ve servis takipleri devam ediyor.

Uzman Tavsiyesi

Dr. Ercan Bayrak, bu ve benzeri karın ağrısı ile karın şişlik şikayeti olan hastaların rutin takiplerini yaptırmalarını, en yakın üroloji uzmanına başvurmalarını ve görüntülemelerle teşhis almalarının mümkün olduğunu vurguladı.


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