Altının gramı 4 bin 301 liradan işlem görüyor

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 artışla 4 bin 303 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 4 bin 301 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 120 liradan, Cumhuriyet altını 28 bin 340 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, yeni günde yüzde 0,2 düşüşle 3 bin 383 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu'da İsrail ile İran arasında artan gerilimin tetiklediği jeopolitik endişeler, varlık fiyatları üzerinde etili olurken, yatırımcıların odağında bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları yer alıyor.

Analistler, gelişmelerin altın fiyatlarında dalgalanmalara yol açtığını söyledi. Öte yandan, Goldman Sachs, yayımladığı raporda, merkez bankalarının yapısal olarak güçlü alımlarına ve Fed'in faiz indirimlerinin yol açacağı ETF talebindeki artışa dikkati çekerek, altın fiyatının 2025 yılı sonunda 3 bin 700 dolara, 2026 yılı ortasında ise 4 bin dolara ulaşacağı yönündeki tahminini koruduğunu bildirdi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Fed'in faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 400 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 360 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.