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Taşıt sayısı belli oldu: Motosikletler, otomobili geçti

Trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 44,8'i motosiklet, yüzde 41,4'ü otomobil oldu. Yakıt türü ve silindir hacmi dağılımları da dikkat çekiyor.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 18 Haziran 2025 10:22, Son Güncelleme : 18 Haziran 2025 10:24
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Taşıt sayısı belli oldu: Motosikletler, otomobili geçti

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 9,5 arttı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 44,8'ini motosiklet, yüzde 41,4'ünü ise otomobil oluşturdu. Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların dağılımı şu şekildedir:

  • Yüzde 44,8 motosiklet
  • Yüzde 41,4 otomobil
  • Yüzde 8,5 kamyonet
  • Yüzde 2,6 traktör
  • Yüzde 1,6 kamyon
  • Yüzde 0,7 minibüs
  • Yüzde 0,3 otobüs
  • Yüzde 0,1 özel amaçlı taşıtlar

Taşıt Sayısındaki Değişimler

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 12,8, otomobilde yüzde 8,4, traktörde yüzde 5,9, otobüste yüzde 5,1, kamyonette yüzde 3,3, kamyonda yüzde 3,1 artarken; özel amaçlı taşıtta yüzde 28,8 ve minibüste yüzde 5,9 azaldı.

Kayıtlı Taşıt Sayısı ve Yıllık Değişim

Kayıtlı taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 azaldı. Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 18,7, kamyonette yüzde 2,4 artarken; özel amaçlı taşıtta yüzde 50,5, traktörde yüzde 30,6, kamyonda yüzde 16,0, motosiklette yüzde 15,4, otobüste yüzde 10,9 ve otomobilde yüzde 2,6 azaldı.

Kayıtlı Taşıtların Dağılımı (Mayıs Sonu)

  • %51,8'i otomobil
  • %20,4'ü motosiklet
  • %14,9'u kamyonet
  • %7,1'i traktör
  • %3,2'si kamyon
  • %1,6'sı minibüs
  • %0,7'si otobüs
  • %0,3'ü özel amaçlı taşıtlar

Taşıt Devirleri ve Otomobil Kayıtları

Mayıs ayında 960 bin 640 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtların yüzde 67,2'sini otomobil, yüzde 14,7'sini kamyonet, yüzde 11,3'ünü motosiklet oluşturdu. Mayısta ise 87 bin 106 adet otomobilin kaydı yapıldı.Kayıtlı Otomobil Markaları Dağılımı (Mayıs)

  • %9,8 Renault
  • %7,7 Volkswagen
  • %7,2 Fiat
  • %7,1 Toyota
  • %6,7 Peugeot
  • %5,9 Hyundai
  • %5,6 BYD
  • %4,8 Opel
  • %4,5 Skoda
  • %3,3 Citroen
  • %2,8 Mercedes-Benz
  • %2,8 Audi
  • %2,8 Ford
  • %2,8 Chery
  • %2,6 Kia
  • %2,6 BMW
  • %1,9 Nissan
  • %1,7 Dacia
  • %1,6 Cupra
  • %1,6 Mini
  • %13,9 diğer markalar

Ocak-Mayıs Dönemi Verileri ve Yakıt Türleri

Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 15,2 azalarak 900 bin 504 adet oldu. Trafikten kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 64,5 artarak 19 bin 117 adet olarak gerçekleşti. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısında bu dönemde881 bin 387 adet artış oldu.Kayıtlı otomobillerin yüzde 47,3'ü benzinlidir. Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 47,3'ü benzin, yüzde 28,1'i hibrit, yüzde 14,1'i elektrikli ve yüzde 9,6'sı dizel yakıtlıdır. Mayıs sonu itibarıyla kayıtlı otomobillerin yüzde 33,5'i dizel, yüzde 31,2'si LPG ve yüzde 30,6'sı benzindir.

Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2'dir.

Kayıtlı Otomobillerin Silindir Hacmi ve Renk Dağılımı (Ocak-Mayıs)

  • %31,3'ü 1300 ve altı silindir hacmine sahip otomobillerden oluştu.
  • %24,4'ü 1401-1500 silindir hacmine sahip.
  • %11,2'si 1501-1600 silindir hacmine sahip.
  • %10'u 1301-1400 silindir hacmine sahip.
  • %8,5'i 1601-2000 silindir hacmine sahip.
  • %0,6'sı 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip.


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