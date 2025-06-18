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YKS Sınav Kaygısıyla Başa Çıkma Yöntemleri ve Uzman Tavsiyeleri

Uzmanlardan YKS öncesi sınav kaygısını azaltacak nefes ve kas egzersizleri, pozitif düşünme ve aile desteği önerileri.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Haziran 2025 11:07, Son Güncelleme : 18 Haziran 2025 11:07
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YKS Sınav Kaygısıyla Başa Çıkma Yöntemleri ve Uzman Tavsiyeleri

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin sınav kaygısıyla baş etmeleri için pozitif düşünmeleri ve iyi oldukları alanları hatırlamaları önerilmektedir. Uzmanlar, sınav sabahı uygulanabilecek nefes ve kasları sıkmak gibi egzersizlerin hem zihinsel hem de bedensel olarak öğrenciyi rahatlatacağını belirtmektedir. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı 21 ve 22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Son Günlerin Değerlendirilmesi

İbn Haldun Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefa Bulut, öğrencilerin son günlerini planlı ama sakin bir şekilde geçirmeleri gerektiğini, strese girmeden zamanı iyi değerlendirmelerinin önemli olduğunu vurgulamaktadır. Öğrenciler, zorlandıkları birkaç konuyu tekrar edebilirler.

Sınav Kaygısıyla Başa Çıkma Yöntemleri

Prof. Dr. Sefa Bulut, kaygının zihinsel süreçlerle başladığını ve düşüncelerin kaygı uyandırdığını belirtmektedir. Öğrencilere, şimdiye kadar verdikleri emeğe odaklanmalarını, ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını düşünmelerini ve pozitif şeyler hatırlamalarını tavsiye etmektedir. "Bu bir ölüm kalım savaşı değil. Çok istiyorsanız seneye yeniden hazırlanabilirsiniz. Pozitif şeyler düşünün, güçlü yanlarınızı, iyi olduğunuz alanları hatırlayın ve 'Şimdiye kadar yapabileceğimin en iyisini yaptım' diyerek sınav kaygısını yenebilirsiniz." ifadelerini kullanmıştır.

Biyolojik Dengenin Korunması

  • Rutin beslenmeye devam edilmeli, yeni yiyecekler denenmemelidir.
  • Uyku düzeni sınav saatine göre ayarlanmalı, mümkün olduğunca erken yatıp erken kalkılmalıdır.
  • Sınav sabahı protein açısından zengin bir kahvaltı yapılmalı; yumurta, süt, et gibi besinlerle güne başlanmalıdır.
  • Kahvaltının üzerine bir miktar tatlı alınabilir.
  • Sınavdan bir gün önce biraz daha erken kalkarak gece uykusu daha rahat hale getirilebilir.

Ailelere Tavsiyeler

Ailelerin destekleyici olması, baskı yapmaması gerekmektedir. Prof. Dr. Sefa Bulut, çocukların sınav sürecinde anlayış ve destek beklediklerini, "Sana güveniyorum, elinden gelenin en iyisini yap" demenin yeterli olduğunu belirtmiştir. Sakin, destekleyici ve anlayışlı olmak çok önemlidir.

Sınavı Kişisel Gelişim Süreci Olarak Görmek

Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz, sınavı sadece bir yarış olarak değil, öğrencinin kişisel gelişim süreci olarak görmenin önemine dikkat çekmektedir. Sınav sürecini yarış olarak görmek, öğrencilerde rekabeti ve kıyaslamayı teşvik eder; bu da kaygı, öz güven zedelenmesi ve tükenmişlik gibi olumsuz psikolojik sonuçlara yol açabilir.

Kaliteli Uyku ve Zihinsel Berraklık

  • Düzenli ve yeterli uyku, zihinsel berraklık için gereklidir.
  • Günde en az 7 saat kaliteli uyku, bilgilerin işlenmesini ve hatırlanmasını kolaylaştırır.

Sınav Sabahı Rahatlatıcı Teknikler

  • Derin nefes egzersizleri: Burundan 4 saniyede nefes alın, 4 saniye tutun, ağızdan 6 saniyede yavaşça verin. Bu döngüyü 3-5 dakika tekrarlamak kalp atış hızını dengeler ve kaygıyı azaltır.
  • Kas gevşetme egzersizleri: Yumruklarınızı sıkın, 5 saniye tutun ve bırakın. Omuzlarınızı yukarı kaldırın, 5 saniye tutun ve bırakın. Ayak parmaklarınızı bükün, 5 saniye tutun ve bırakın.

Pozitif İçsel Konuşmalar ve Zihinsel Odaklanma

  • "Elimden geleni yaptım, bilgime güveniyorum" gibi ifadeler öz güveni destekler.
  • Öğrenci birkaç dakika gözlerini kapatıp sınav salonuna sakin bir şekilde girdiğini, rahatça oturduğunu ve soruları akıcı şekilde çözdüğünü hayal edebilir. Bu yöntem, zihnin başarıya hazır hale gelmesine yardımcı olur.


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