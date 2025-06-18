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Bakan Güler ve TSK Komuta Kademesi İran sınırına gitti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi, İran hududundaki askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Van'a gitti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Haziran 2025 11:30, Son Güncelleme : 18 Haziran 2025 11:41
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Bakan Güler ve TSK Komuta Kademesi İran sınırına gitti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi, İran hududundaki askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Van'a gitti.

İsrail-İran çatışmasında altıncı gün

İran ile İsrail arasında, karşılıklı saldırılar sürüyor. Çatışmalarda 6'ncı güne girildi. İran gece saatlerinde İsrail'in başkenti Tel Aviv'e yönelik saldırı başlattı.

İran Kızılay Başkanı Mücteba Halidi, İsrail'in 21 eyalete saldırı düzenlediğini yaklaşık 1000 kişinin geçici olarak barınma merkezlerine alındığını belirtti.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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